احتفالات عاشوراء تتحول إلى شكل جديد من الاحتجاج ضد حكومة إيران

عاشوراء، تلك المناسبة الدينية التي يسترجع خلالها المسلمين الشيعة في كل مكان حول العالم أحداث ووقائع مقتل الأمام الحسين، حفيد نبي الأسلام، وتحتفي بالهوية الشيعية، ترمز منذ فترة طويلة، كما يشير تقرير للنيويورك تايمز، إلى محاربة الظلم. لكن هذا العام تحولت أناشيد المشاركين إلي هتافات ضد الحكومة الإيرانية.

تجمع حشد كبير يرتدون ملابس سوداء ويضربون صدورهم بشكل متناغم، يحيون ذكرى عاشوراء، التي تعتبر أقدس طقوس الإسلام الشيعي، ويتم عرضهم سنويًا بضجة كبيرة في إيران كدليل على قوة الثيوقراطية الشيعية.

لكن عاشوراء بدت مختلفة هذا العام. اختلف المشيعون الذين تجمعوا في العديد من المدن في جميع أنحاء إيران بشكل غير متوقع عن السيناريو المحفوظ، ليستهدفوا حكام إيران من رجال الدين، ويحولوا أناشيدهم الدينية إلى أغاني احتجاجية حول معاناة الإيرانيين.

وبحسب مقاطع الفيديو، نشرته النيويورك تايمز، هتف الرجال قائلين أن المدينة في حالة خراب، وأصبح جميع الإيرانيين بالنسبة للحكومة مجرد رهائن، والأمهات حزينات، ودموع المهمشين تنهمر بلا توقف.

في كرمانشاه، وهي مدينة كردية في غرب إيران، وقف مطرب ديني في الشارع، وميكروفونًا في يده، وهو ينشد عن المسؤولين قائلا: يسرقون الموارد من الأشخاص المقفرين.

وفي دزفول، وهي مدينة صغيرة محافظة في الجنوب الغربي، ألقى مطرب مماثل خطبة لاذعة ضد الحكومة بينما سار الحشد في موكب طقسي. قال أحد الهتافات التي رددها المحتجون: يا بلادي، هل تعرفين لماذا أنا حزين؟ همهم الوحيد هو الحجاب. لا يرون الدم والفقر.

قال المغني إبراهيم نصرالحي: "إنهم يسرقون أموال الشعب، الآباء يخجلون والأمهات يعانون، كل ما نتمناه أن يروا فقرنا". وبدلاً من الترديد التقليدي الذي كان يقوله المشيعون؛ حسين يا حسين، رد الحشد: إيران، إيران، إيران.

كانت تلك الهتافات مفاجئة لفترة الحداد الديني خلال شهر محرم. هذا العام سينتهي محرم في 6 سبتمبر، بطقوس عامة كبيرة أخرى تسمى الأربعين والتي من المتوقع أن تصبح أيضًا فرصة للإيرانيين للاحتجاج.

عاشوراء، يوافق اليوم العاشر من شهر المحرم، قتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، وقُطعت رأسه عام 680 في معركة كربلاء. قاد الإمام الحسين انتفاضة ضد خلافة الخليفة يزيد على أساس أن حكمه كان فسادًا وظلمًا، وفي كربلاء واجه أهل بيت الحسين وأصدقائه جيش يزيد الضخم وذُبحوا.

لقرون كانت عاشوراء أكثر من مجرد طقس ديني. من إيران إلى العراق وأفغانستان ولبنان وما وراءها، كان بمثابة احتفال بهوية المسلم الشيعي. حتى أن بعض العلمانيين يشاركون في طقوسهم المنمقة، بدءًا من المواكب في الشوارع، إلى إعادة التمثيل المسرحي والمعونات الغذائية التي تنظمها لجان الأحياء.

لطالما تأججت الحركات الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي واستلهمت من قصة كربلاء، للكتابة عن المضطهدين الذين ينتفضون ضد الظالم. في إيران خلال ثورة 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي، أصبح الاحتجاج الهائل على عاشوراء نقطة تحول ضد الشاه. خلال الحركة الخضراء في البلاد عام 2009، خرج المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطبقة المتوسطة العليا، إلى الشوارع في عاشوراء للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي ظل حكم صدام حسين، مُنع الشيعة العراقيون من الاحتفال علنًا بأعياد الحداد. أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان مؤخرًا عن حظر مماثل.

لكن التسييس الواسع النطاق والملحوظ لعاشوراء الذي استهدف مباشرة حكام الجمهورية الإسلامية أزعج السلطات، التي حذرت من أن لهجة الاحتجاج "تجعل أعداءنا سعداء". كانت هناك تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن الاحتجاز لفترة وجيزة لبعض المطربين البارزين ومطالب من الحكومة بتخفيف حدة خطابهم.

قال محمد مهدي اسماعيلي وزير التوجيه والثقافة الإسلامية الإيراني "كان لدى العدو أحلام لمحرم هذا العام، لقد أرادوا تحويل محرم إلى ساحة المعركة الأخيرة، لكن شعبنا لم يستمع إليه على الإطلاق.

لكن المحللين قالوا إنه بدلاً من إصدار نفي خيالي، يجب على الحكومة أن تأخذ في الحسبان الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن معارضة حكمها قد انتشرت الآن إلى بعض الإيرانيين المتدينين، الذين كانوا يعتبرون في يوم من الأيام قاعدة قوة موالية. يمثل التمرد المعروض تحديًا آخر لشرعية ثيوقراطية ترى نفسها على أنها الزعيم الروحي العالمي للمسلمين الشيعة.

قال محمد علي أهنجران، محلل ديني محافظ ونجل مداح بارز يؤدي عروضه في المناسبات الحكومية، في مقابلة من طهران إن العديد من الإيرانيين يستغلون كل فرصة، بما في ذلك عاشوراء، للتعبير عن معارضتهم للوضع الراهن.

قال أهنجران: شهدنا هذا العام الخطب والأغاني الدينية التي أصبحت مدفوعة أكثر من السنوات السابقة، مستهدفة الطريقة التي يحكم بها القادة إيران، والفساد المستشري في الجمهورية الإسلامية، والعقبات السياسية التي نواجهها".

قال أهنجران إن المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، شجع مرارًا وتكرارًا احتفالات محرم على أن تكون أكثر سياسية وانحيازًا إلى جانب الحكومة، لكنه لم يتصور أبدًا أن ذلك سيتحول يومًا ما ضد القيادة بأكملها لإيران، بما في ذلك هو شخصيا.

منذ ما يقرب من عام، خرج الإيرانيون إلى الشوارع في احتجاجات عمت البلاد للمطالبة بإنهاء حكم رجال الدين. اندلعت الانتفاضة بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في عهدة شرطة الآداب، التي احتجزتها بسبب مزاعم انتهاك قانون الحجاب الإلزامي. ردت الحكومة بالعنف، فقتلت أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، واعتقلت عشرات الآلاف وأعدمت سبعة متظاهرين.

ارتدى بعض الإيرانيين اللون الأبيض، في تحد للزي الأسود المعتاد، وتوجهوا إلى المقابر لتكريم المتظاهرين الذين قتلوا. وأظهرت مقاطع فيديو في مدينة آمول الشمالية، أن فرقة دينية ترتدي الأبيض توجهت إلى منزل غزالة شيلافي، وهي رياضية تبلغ من العمر 33 عاما، أصيبت برصاصة في رأسها خلال احتجاجات سبتمبر الماضي.