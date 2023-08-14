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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار معتز خفاجي: كنت حريصا على معرفة سبب وجود كل متهم في مكان اعتصامي رابعة والنهضة

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات: “إن الأمن فض اعتصامي رابعة والنهضة بناء على قرار النائب العام، ومنحت قوات الأمن للمعتصمين فرصة للخروج الآمن، وهناك من رفضوا الخروج فألقي القبض عليهم، وهؤلاء أصبحوا المتهمين في قضيتي النهضة ورابعة”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": “كنت حريصا على معرفة سبب وجود كل متهم في مكان الاعتصام وقت القبض عليه، وكل من أثبت أنه لم تكن علاقة بالاعتصام أو ألقي القبض عليه وهو مار مصادفة، أو رجل يبيع الشاي في مكان الاعتصام من قبل الاعتصام، أفرج عنهم فورا”.

وأوضح أن القيادات المُحرضة صدرت ضدهم الأحكام فور ثبوت التهمة عليهم بالأدلة، وأن المعتصمين واجهوا تهمة الفعل الإجرامي بالاشتراك، ويحكم عليهم جنائيا.

المستشار معتز خفاجي لـ"الشاهد":  القاضي يحكم بالأدلة وليس بهواه ولا يتدخل أحد في أحكام القضاء

وأشار إلى أن حكم بالبراءة للمتهمين من أعضاء مكتب الإرشاد في قضية "مسجد الاستقامة"، لعدم كفاية الأدلة، رغم وجود شواهد عنف، لكن القاضي يحكم بالأدلة وليس بهواه، ولا يتدخل أحد في أحكام القضاء.

واستكمل، أن تنظيم "أجناد مصر" والمتهم فيه همام عطية، ارتكب 46 جريمة بـ 46 قضية في قضية واحدة، وكل قضية فيها قتلى وجرحى وعاهات مستديمة وشهود، لكن الأدلة فيها كانت مكتملة ومحكمة 100% من ضباط الأمن الوطني.


وأسهب، أنه حكم على نحو 13 منهم بالإعدام، والباقون مؤبد، وحوالي 2 منهم حصلوا على 15 عاما، ونفذت فيهم جميعا العقوبة، وكنت سعيدا للاقتصاص من القتلة، وأخذ حق الأطفال الذين أصبحوا أيتاما دون ذنب، وقضايا الإعدام تحديدا لابد فيها من إجماع القضاة الثلاثة، ولو اعترض أحدهم يخفف الحكم للمؤبد.


وتابع: "اندهشت حين ناقشت المتهمين في الجلسة، ما الذي يدفع إنسان أن يقتل إنسانا بريئا أو يسبب له عاهة، وكان المتهمون يرفضون الحديث للقاضي ويقول "لا نتحدث مع الطاغوت"، وحاول المحامون المماطلة في الجلسات، ويطلبون شهودا لم يروا شيئا".

معتز خفاجى الإرهاب محكمة الجنايات إكسترا نيوز محمد الباز برنامج الشاهد

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