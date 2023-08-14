ابنة الشاعر صلاح عبد الصبور: والدي ضمن أهم 100 شاعر في تاريخ البشرية منذ بداية تاريخها المكتوب.. فيديو

علقت الفنانة معتزة عبدالصبور، ابن الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، على مرور 42 عاما على رحيل الشاعر صلاح عبدالصبور.

وقالت الفنانة معتزة عبدالصبور، ابن الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "والدي كان لديه قدر كبير من الشفافية والتسامح"، لافته: "كون وجدان أجيال كثيرة".

وأضافت الفنانة معتزة عبدالصبور، ابن الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور،: "والدي الشاعر صلاح عبدالصبور هو الشاعر العربي الوحيد المذكور في موسوعة اكسفورد"، لافته: "والدي كان من ضمن أهم 100 شاعر في تاريخ البشرية منذ بداية تاريخها المكتوب".

وأشار الفنانة معتزة عبدالصبور، ابن الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور،: "لدينا إرث ثقافي ضخم وعلينا أن نفخر به ونقدمه بقوة للعالم، لأن العالم يعرف أهمية مصر".