مشغولات ذهبية ثمينة.. قرار قضائي بشان متهم سرق شقة سكنية في الأزبكية







قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.