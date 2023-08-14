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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صفحات مواقع التواصل تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة طبيب الغربية الشهير

صدى البلد

توفي طبيب شهير خلال تأدية عمله في توقيع الكشف الطبي على مريضة في منزلها، في مأساة أوجعت قلوب المصريين.

لفظ الدكتور إيهاب الشيخ طبيب الأورام الشهير بمدينة طنطا في محافظة الغربية، مساء الأحد، أنفاسه الأخيرة خلال توقيع الكشف على مريضة طلبت منه زيارتها داخل منزلها لعدم قدرتها على الذهاب إلى المستشفى أو عيادته الخاصة.

 دفتر عزاء للطبيب الراحل

كما تبين أن الطبيب داهمته أزمة مفاجئة أدت إلى وفاته على الفور، وسادت حالة من الحزن بين أهالي المدينة بعد انتشار الخبر الصادم، وتحولت صفحات مواقع التواصل إلى دفتر عزاء للطبيب الراحل الذي كان يتمتع بحب الجميع.

وأكد الأهالي وكذلك أطباء في المدينة أن الطبيب الراحل كان متفانيا في عمله ويحظى بثقة مرضاه واستجاب لرغبة أبناء إحدى السيدات وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لتدهور حالتها الصحية، ليسقط مغشيا عليه ودخل في غيبوبة لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

نعى كل من الأهالي والأطباء، الطبيب الراحل، مشيدين بموقفه النبيل في الاستجابة لأبناء إحدى السيدات التي لم تستطع الذهاب إلى المستشفى.

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