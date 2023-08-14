مارك زوكربيرج : إيلون ليس جادا في خوض المواجهة القتالية

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ميتا، إنه قد حان الوقت لتخطي فكرة المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، مدعيا بأنه ليس جادا في مواصلة ما دعى إليه.

وفي منشور له على تطبيق Threads قال زوكربيرج إنه "حان الوقت للمضي قدمًا لتخطي تصرفات ماسك حول فكرة المشاركة في مصارعة داخل قفص، مضيفا "يمكننا جميعًا أن نتفق على أن إيلون ليس جادًا".

وأرجع زوكربيرج السبب في عدم جدية ماسك إلى رفضه تأكيد موعد المواجهة القتالية بينهما داخل قفص. وكان زوكربيرج منذ أيام قد ذكر تاريخًا مؤقتًا في 26 أغسطس، لكن إيلون ماسك لم يؤكد هذا الموعد، وفقا لـ The Verge

وكان إيلون ماسك قد أعلن أن المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيتم بثها مباشرة على منصة X "تويتر" سابقا، وذلك بعدما أثيرت فكرة المعركة الشهر الماضي.

وقال ماسك على حسابه الرسمي بـ X “إنه كان يرفع الأثقال على مدار اليوم ، ويستعد للقتال ، مضيفًا أن جميع العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى”.

ولم يقدم ماسك مزيدًا من التفاصيل حول المصارعة. ويبدو أن المليارديران ماسك وزوكربيرج قد اتفقا على الاشتراك في مصارعة داخل قفص، وذلك بعدما أثيرت فكرة المصارعة الشهر الماضي عندما أطلق زوكربيرج منافسًا جديدًا لـX وهو تطبيق Threads.