علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على رأي المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس حول فشل الهجوم المضاد الأوكراني ودور الولايات المتحدة في تفجير الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، نشر رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس على منصة "إكس" مقتطفا من بودكاست لميركوريس، يذكّر فيه المحلل بخطوات واشنطن التي أدت إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ووفقا لميركوريس، تجاهلت الولايات المتحدة مخاوف روسيا بشأن الأمن الأوروبي، وفي عام 2022 خربت المفاوضات بين موسكو وكييف في تركيا.

وقال المحلل: "الآن، بعد فشل الهجوم المضاد، يمكن للولايات المتحدة أن تحاول الدخول في مفاوضات جادة مع الروس، ولكنها تطالب بدلا من ذلك بمواصلة المذبحة".

وأشار إلى أنه عند كل "مفترق طرق"، اختارت نخبة السياسة الخارجية الأمريكية "طريق المواجهة والصراع، وليس طريق التسوية والسلام".

وكتب ماسك في تعليق على منشور ساكس: "هذا دقيق".

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو الماضي على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، حيث نشرت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.