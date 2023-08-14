عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل مواقف سيارات الأجرة بقرى حياة كريمة في كفر سعد بدمياط

موقف اجرة
موقف اجرة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد.

ولفتت الى أنه تم إنشاء  ١١ موقفا بقرى " كفر الوسطاني، تفتيش ثان ،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة ،الزهراء ، أم الرزق والعباسية و كفر المرابعين الشرقية " ..

فيما أشارت " محافظ دمياط " إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة و أسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز ، و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها ، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات و دورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة ، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية.

تداول 37 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

دمياط اسواق حضارية السيارات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية الشكل الحضاري حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

موضوعات متعلقة

سلطنة عُمان تسجل فائض ميزانية 656 مليون ريال

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

إسرائيل .. كبار مسؤولي الأمن يحذرون نتنياهو من الإضرار بالجيش

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

رائعة في عروض العرائس | سفير فيتنام يشيد بفنانة مصرية

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

ممثل الزمالك فى ورطة.. شروط انتخابات رابطة الأندية تصدم أمير مرتضى

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ