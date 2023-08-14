تشغيل مواقف سيارات الأجرة بقرى حياة كريمة في كفر سعد بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد.

ولفتت الى أنه تم إنشاء ١١ موقفا بقرى " كفر الوسطاني، تفتيش ثان ،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة ،الزهراء ، أم الرزق والعباسية و كفر المرابعين الشرقية " ..

فيما أشارت " محافظ دمياط " إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة و أسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز ، و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها ، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات و دورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة ، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية.