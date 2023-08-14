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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تحذّر من تجاوز الحرارة نصف درجة الغليان

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأحوال الجوية العراقية، أمس الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس على مدار الأيام الأربعة المقبلة، محذرة من أن تتخطى 13 محافظة نصف درجة الغليان.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكرت الهيئة في بيان لها، أن "طقس البلاد لليوم (الاثنين) سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد".

وأضافت أن "درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون صحوا في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة".

في حين أشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوا وأحيانا غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم".
 

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