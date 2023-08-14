عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئين زد 2005 يبدأ فترة الإعداد

صدى البلد

انتظم فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 في معسكر مغلق بالاسكندريه من أجل البدء بفترة الإعداد استعداد للموسم الجديد 2024/2023.

ويستمر المعسكر لمدة أسبوع ، ويتخلل معسكر فترة الإعداد مباراتين وديتين الأولي مع فريق سموحة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء ، ثم مواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعه المقبل.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي التوجه إلي معسكر الفريق لمتابعة تنفيذ خطة التدريبات والاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصه بالفريق .

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :

المدير فني كابتن / إيان تايلر 
مدرب ك/ عمر خطاب
مدرب ك/ كريم ايمن 
مدرب حراس ك/ يوسف طاهر 
إداري الفريق ك/ محمد صلاح
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي 
مخطط أحمال ك/ هوندا 
اخصائي د/ تامر عادل

FB_IMG_1691999666715
FB_IMG_1691999666715

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أنا وطليقي في الأوضة والأمن جابني | تطور مثير في قضية أم زياد

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

مؤشرات تنسيق الكليات 2023.. الطب البشري بين 91.5% و92% والأسنان91%والصيدلة89.5%

ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية بشأن فلسطين

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

ترشيحاتنا

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

التنظيم الإرهابي يفضح نفسه.. ماذا يحدث لو تركت مصر اعتصام رابعة قائما؟

ارتفاع الرسوب بالطب.. تحرك برلماني لمراجعة طريقة الدراسة وإلزام الطلاب بالحضور

أفضل الذكر يوم القيامة .. عبادة يغفل عنها في تعاقب محرم وصفر

تحطم طائرة عسكرية سوفيتية خلال عرض جوي بأمريكا.. فيديو

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ