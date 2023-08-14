ناشئين زد 2005 يبدأ فترة الإعداد

انتظم فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 في معسكر مغلق بالاسكندريه من أجل البدء بفترة الإعداد استعداد للموسم الجديد 2024/2023.
ويستمر المعسكر لمدة أسبوع ، ويتخلل معسكر فترة الإعداد مباراتين وديتين الأولي مع فريق سموحة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء ، ثم مواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعه المقبل.
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي التوجه إلي معسكر الفريق لمتابعة تنفيذ خطة التدريبات والاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصه بالفريق .
الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :
المدير فني كابتن / إيان تايلر
مدرب ك/ عمر خطاب
مدرب ك/ كريم ايمن
مدرب حراس ك/ يوسف طاهر
إداري الفريق ك/ محمد صلاح
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مخطط أحمال ك/ هوندا
اخصائي د/ تامر عادل