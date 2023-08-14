ناشئين زد 2005 يبدأ فترة الإعداد

انتظم فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 في معسكر مغلق بالاسكندريه من أجل البدء بفترة الإعداد استعداد للموسم الجديد 2024/2023.

ويستمر المعسكر لمدة أسبوع ، ويتخلل معسكر فترة الإعداد مباراتين وديتين الأولي مع فريق سموحة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء ، ثم مواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعه المقبل.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي التوجه إلي معسكر الفريق لمتابعة تنفيذ خطة التدريبات والاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصه بالفريق .

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :

المدير فني كابتن / إيان تايلر

مدرب ك/ عمر خطاب

مدرب ك/ كريم ايمن

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر

إداري الفريق ك/ محمد صلاح

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مخطط أحمال ك/ هوندا

اخصائي د/ تامر عادل