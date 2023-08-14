سلاح ومخدرات.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بأسوان وسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) حملات أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (متهمان " لأحدهما معلومات جنائية") و ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة ضم (3 متهمين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) و تنفيذ (806) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط (28) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – 2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى ) بحوزة (16 متهم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام..