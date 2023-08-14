القبض على شخصين بحوزتهما 30 كيلو بانجو وسلاح نارى بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) ، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 30,300 كيلو جرام - فرد محلى وطلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي .

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ (60 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .