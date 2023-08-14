عين رزات بظفار.. وجهة ساحرة للاستمتاع بالخريف في سلطنة عُمان

تعد عين رزات، واحدة من أهم العيون المائية بمحافظة ظفار بسلطنة عُمان، والتي تشهد تدفق المياه بغزارة في موسم خريف ظفر، وتبعد عن مركز المدينة بحوالي 15 كيلومترا وهي من أقرب العيون المائية على مدينة صلالة.

وتمثل عين رزات الواقعة شمال شرق محافظة ظفار وجهة سياحية يرتادها كل زائر وسائح إلى ظفار لجمال مناظرها وطبيعتها المتنوعة بين أشجار وأزهار بديعة وكهف محاذ للعين وغزارة تدفق المياه فيها مكونة مجرى مائي بصوت خرير الماء بين الأشجار والمسطحات الخضراء يستمتع بها كل زائر.

ومع هطول الأمطار الخفيفة في موسم خريف ظفار تنساب مياه عين رزات بشكل مستمر بين الأشجار على مدار العام تقريبا لتستقبل زوارها وهي تكتسي اللون الأخضر بمدرجاته من قمم جبال عين رزات حتى سهولها الممتدة.

وقد سعت الجهات المختصة في تحسين و تعديل وإضافة بعض المرافق السياحية وتهيئتها لتكون مناسبة لمرتاديها، حيث توجد بداخل العين مساحة لحديقة مسورة تضم الزهور والورود بألوانها المختلفة والطيور المغردة على أغضان الأشجار تعطي الزائر انطباعا جميلا مع الأجواء الخريفية الموسمية وتحظى بإقبال كبير من السياح والعائلات لقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.

وتعد الكهوف الموجودة في عين رزات عامل جذب للكثير من السياح لموقعها في سفح الجبال مما يساعد الزائر على مشاهدة العين بزاوية جميلة للغاية على شكل بانوراما كما أن العديد من السياح يحرصون على التقاط الصور التذكارية لهم ولعائلتهم في هذه الكهوف.