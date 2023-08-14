الأوقاف تطلق مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات .. تفاصيلها وجوائزها

كشفت وزارة الأوقاف عن تفاصيل مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على بناء الفكر الرشيد.

مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات

وأطلقت الوزارة مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والوعاظ والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك على النحو التالي:



أولًا: المسابقة:



أ - كتابة ملخص للإصدارات التالية من سلسلة رؤية بواقع خمسمائة كلمة لكل إصدار، وهي:



1. المختصر الشافي في الإيمان الكافي.

2. دراسات في علوم القرآن.

3. دراسات في علوم الحديث.

4. مهارات التواصل في السنة النبوية .

5. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

6. الدولة مفهومها وتطورها .

7. تنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر.

8. العملات الافتراضية المشفرة.

9. فن المقدمات والخواتيم.

10. فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) .

ب - اجتياز الاختبار المقرر في هذه الإصدارات.

ثانيًا: الجوائز والحوافز

1- إلحاق الفائز الأول والثاني من الأئمة في المسابقة بإيفاد رمضان بشرط إجادة كل منهما لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، بغض النظر عن سنة تعيينه وعدد مرات سفره السابقة.

2- ضم الأولى من الواعظات للمرشحات لمرافقة بعثة الحج.

3- 15 ألف جنيه للمركز الأول من غير المرشحين للإيفاد أو الحج بشرط الحصول على 80% فأكثر.

4- 10 آلاف جنيه للمركز الثاني من غير المرشحين للإيفاد أو الحج بشرط الحصول على 75% فأكثر.

5- 10 جوائز قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر.

6- 10 جوائز قيمة كل منها 2000 جنيه بشرط الحصول على60% فأكثر.

ثالثًا: يتم استقبال أعمال الملخصات الخاصة بكل مشترك من خلال هذا الرابط هنا في موعد اقصاه الأول من اكتوبر المقبل.

يوم من العاصمة لأئمة وواعظات الأوقاف

كما نظمت وزارة الأوقاف زيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة للأئمة والواعظات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 14/ 8/ 2023م بصحبة نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف بزيارة موسعة وجولة ميدانية كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع بعض أوجه العظمة المعمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الجولة زيارة لقوس النصر وبهو الأعمدة التذكارية، وساحة الشعب، ومسجد ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومبنى وزارة الأوقاف.



وخلال الجولة أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، تلك العاصمة التي تعبر عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة، وإرادة شعب عظيم صاحب حضارة عظيمة تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، مع كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وهيئتها الهندسية ولكل من أسهم وأبدع في هذا البناء التاريخي الشامخ والذي يجمع بين عراقة الماضي وحداثة العصر.



مؤكدًا أن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله خيرًا وبركة على مصر وأهلها والمسلمين والعالم أجمع.



وخلال الجولة وجه أئمة وواعظات الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدين بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة وجميع ربوع الوطن.



مؤكدين خلال زيارتهم للوزارة أن نظم الإدارة بالعاصمة الإدارية تعد نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها.