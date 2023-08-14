40 مليون دولار بالسنة.. تذاكر القطارات بالعملة الأمريكية لهذه الفئات| قرار جديد

تسعى الدولة المصرية لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي وعلى رأسها الدولار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة، وطرحت الدولة في إطار ذلك العديد من المبادرات لجذب المزيد من الدولارات، مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وطرح البنوك العاملة بمصر، شهادات دولارية، وفي إطار هذه الجهود تسعى الدولة لجمع نحو 40 مليون دولار خلال السنة المالية 2023/2024، من بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب.

قطارات التالجو

بيع تذاكر القطارات بالدولار

وتأتي خطة الحكومة في إطار المساعي لتوفير العملة الصعبة في البلاد، حسب ما صرح به مسئول حكومي، مؤكدا أن الدولة تستهدف جمع 40 مليون دولار خلال السنة المالية المشار إليها من بيع تذاكر القطارات بالدولار للعرب والأجانب.

كان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد في تصريحات له في ديسمير 2022، أنه من المقرر تطبيق تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو من الأجانب، موضحا أن هناك حوالي 1023 مواطنا قاموا بسداد تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، في إطار جهود وزارة النقل للتعامل بالدولار في حجز تذاكر القطارات للأجانب للمساهمة في توفير النقد الأجنبي من الدولار واليورو لمصر.

وطبقت هيئة السكك الحديدية، التابعة لوزارة النقل، منذ بداية أغسطس الجاري، تعريفة منفصلة لركاب القطارات المكيفة، من العرب والأجانب بالدولار لأول مرة في تاريخ الهيئة، حيث أوضح المسئول الحكومي، أن اتجاه الدولة لبيع التذاكر بالدولار، يهدف لتوفير العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من شراء التزاماتها من قطع الغيار، وسداد جزء من القروض الممولة لصفقات العربات والجرارات الجديدة التي تم الحصول عليها خلال السنوات الماضية.

رفع كفاءة القطارات وتنشيط السياحة

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن فكرة بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب، فكرة إيجابية جدا، وتعد إحدى الحلول التي تعكس حرص الدولة على تنويع مصادر العملة الصعبة والدولار، موضحا أن هذه الفكرة مطبقة في عدد كبير من الدول، حيث أن أي شخص من غير مواطني الدولة يدفع تذاكر وسائل المواصلات بالعملة الصعبة حسب ما تحدده الدول المضيفة.

قطارات التالجو

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الفكرة عند تطبيقها بأفضل صورة، ستسهم في تنشيط قوي للسياحة، كما ستلزم الدولة بتقديم خدمة مميزة وتنافسية جيدة في القطارات، وتقديم معاملة تميزية للأجانب الذين يستخدمون القطار كوسيلة للتنقل، خاصة وأننا في بداية استقبال موسم الشتاء السياحي الذي تكثر به رحلات الأقصر وأسوان.

وأوضح أنه ما قدمته وبذلته الدولة من جهود لتطوير السكة الحديد، سيدعم تقديم خدمة نقل جيدة جدا للركاب خاصة قطارات النوم و VIP، مشيرا إلى أنه يمكن عمل تعاون بين شركات السياحة والنقل، بحيث يستخدم جزء من أفواج هذه الشركات الذاهبة إلى الصعيد، القطار في رحلاتهم، وفي المقابل تلتزم الدولة بتوفير قطارات مميزة ومكيفة وتقدم خدمة نقل جيدة ومريحة للركاب.

أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي

استقبال 7 ملايين سائح

كانت مصر قد استقبلت، 7 ملايين سائح، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 43%، لتقترب من تحقيق المستهدف على المستوى العام عند 15 مليون سائح، حيث تعد السياحة إحدى مصادر الدخل الأساسية للعملات الأجنبية بمصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة شح الدولار، التي تسببت في تراجع قيمة الجنيه مؤخرا.

وتستهدف وزارة النقل في مصر رفع طاقة نقل الركاب عبر شبكة القطارات الجديدة التي عملت على تطويرها وتغييرها منذ عدة سنوات إلى 1.5 مليون راكب يومياً خلال العام المقبل من 900 ألف راكب في 2014.

كان وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أعلن في ديمسبر 2022، عن تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو من الأجانب خلال عام 2023 الجاري، موضحا أنه سيتم منح الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الجاري لبدء تطبيق القرارات الجديدة رسمياً.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة، وكاشفا أن 1023 سائحا أجنبيا قاموا بسداد قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، موضحا ان الحصيلة الأجنبية من الدولار الواردة من تحصيل التذاكر ستستخدم في سداد قيمة التعاقدات للقطارات التي تمت الاستعانة بها مؤخرا من الخارج.