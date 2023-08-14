فوائد بالجملة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري مرة أسبوعياً؟

يعد الجمبري من أشهر المأكولات البحرية المنتشرة حول العالم ، والتي يعشق تناولها الكبار والصغار لما له من طعم ومذاق مميز للغاية، كما يحتوي الجمبري على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، ويحتوي على عناصر غذائية هامة، وهو علاج للكثير من الأمراض ، كالعديد من العناصر المعدنية والفيتامينات والبروتينات وفيما يلي سوف نتعرف على أهم الفوائد الصحية للجمبري ، وفقا لموقع "healthdirect".



فوائد تناول الجمبري :



الغدة الدرقية:

يعتبر من أهم العناصر الهامة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية والجمبري مصدرا مميزا للنحاس مما يجعله غذاء هام جدا للمحافظة على صحة الغدة الدرقية وسلامتها.

البشرة والشعر :

الحرص على أخذ القسط الوافر من البروتينات والتي يوفرها الجمبري بشكل كبير للحفاظ على صحة البشرة والشعر أيضا فمن يتناول الجمبري يتمتع بشعر صحي وبشرة ناضرة وناعمة وصحية،لذلك فيجب دائما ما يكون الجلد والشعر في حاجة إلى المزيد من البروتينات.

مرض السكري:

أثبتت الدراسات والأبحاث أهميته في منع تطور مرض السكري لدى الأشخاص المصابين به ،مفيدة جدا لمرضى السكر ولمن يريد أن يقلل من وزنه ولمرضى السكري ،ويحتوي الجمبري كذلك على عنصر الماغنسيوم والذي يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم.

مصدر بروتين جيد للأشخاص النباتيين:

حيث أن الجمبري يحتوي على نسبة قليلة جدا من الدهون الضارة وسعرات حرارية قليلة جدا ولذلك فإن الأشخاص النباتيين يفضلونه لأنه يمدهم بالكثير من العناصر التي يحتاجها الجسم خصوصا لمن لا يحب تناول اللحوم الأخرى.

علاج السمنة:

الجمبري يحتوي على كميات قليلة من الدهون كما يحتوي على البروتين منخفض السعرات الحرارية وبالتالي فإن الجمبري يعتبر من مصادر البروتين الجيدة ويساعد على التخسيس وعلاج السمنةوتجنب الزيادة المفرطة في الوزن.

تحسين الحالة المزاجية :

يعتبر الجمبري هو أحد المصادر الهامة للحمض الدهني أوميجا 3 ولقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذا الحمض الدهني يعمل على تخفيف الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب.



مرض السرطان:



الجمبري يعد من المأكولات البحرية ويحمي من مرض السرطان ويعمل على تقوية



البشرة والشعر:

والأسنان ، كما يحتوي الجمبري على نسبة عالية من عنصر السيلينيوم الذي يهاجم الخلايا التي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان حيث أن السيلينيوم يعتبر عامل مؤكسد قوي ضد الخلايا الأخرى.

صحة العظام :

يحتوي الجمبري على نسبة عالية من عنصري الفسفور والكالسيوم بشكل كبير على بناء العظام والحفاظ عليها قوية وفي صحة جيدة