أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وفي يوليو الماضي، قدمت الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية تشمل تقديم معدات وخدمات دفاعية مثل الرادارات والأسلحة المضادة للدروع والمركبات المدرعة.

حيث تذهب المساعدات إلى دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وتعزيز سيادتها وأمنها.

وهذه المساعدات تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بالتعاون الأمني مع أوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقد جدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكدًا أن برلين تقف "جنبًا إلى جنب" مع كييف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال ليندنر لدى وصوله إلى كييف في أول زيارة له منذ بداية الحرب، إنه سيجري محادثات "ملموسة للغاية" مع المسؤولين الأوكرانيين حول كيفية دعم وزارة المالية الألمانية لأوكرانيا الآن وفي المستقبل.