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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلق النار على الشرطة .. مصرع عنصر شديد الخطورة بأسيوط

السلاح
السلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط  سبق إتهامه فى 7 قضايا "شروع فى قتل - سلاح نارى سرقة بالإكراه " ، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عام فى قضيتى "شروع فى قتل - سرقه بالإكراه") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

 وعقب تقنين قطاع الامن العام للاجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها  وأسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية وعدد 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الإجرامية شديدة إطلاق الأعيرة النارية

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