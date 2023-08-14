أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رحيل نجم الفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خلال ساعات الأهلي يعلن عن رحيل نجم من نجوم الفريق"



وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين اعلن عن انتقال محمد شريف الي الخليج السعودي بمقابل مغري.

و كتب عمر ربيع ياسين : محمد شريف ينتقل الي الخليج السعودي مقابل مليون و نصف دولار لمدة ٣ مواسم مع شرط جزائي في عقده للنادي الاهلي تبلغ قيمة ١٥٠ مليون جنيه في حالة عودة الي الدوري المصري.

أبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناء علي العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة.

ووضعت الإدارة الحمراء شرطين رئيسيين للموافقة علي رحيل اللاعب أولهما تمديد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري لأربع سنوات قادمة ويخرج معاراً لمدة عام والثاني ان تكون القيمة المالية للإعارة لمدة موسم مليون ونص المليون دولار.