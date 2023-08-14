عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

هروب بقرة يتسبب في
هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

وثق مقطع فيديو مروع كيف تسبب هروب بقرة في أزمة مرورية كبيرة على الطريق السريع M55 بمقاطعة لانكشاير في بريطانيا. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، كيف كان السائقين والسائقات يصرخون على الطريق بسبب تحرك البقرة العشوائي. 

وخشي أصحاب السيارت على الطريق السريع من أن يتسبب ركض البقرة في منتصف وجانبي الطريق وسط السيارات في حوادث مؤلمة  يكون لها نتائج مأساوية. 

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

شاهد| ماذا حدث لـ بقرة سقط من أعلى شاحنة على طريق سريع بإنجلترا

بقرة تتسبب في أزمة 

وبعد انتشار مقطع فيديو البقرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مزارع يدعى ريتشارد كاردويل عبر تطبيق “فيسبوك” معتذرا للسائقين والسائقات عما حدث بسبب بقرته. 

وفي سياق متصل، علق أحد شهود العيان على الواقعة عبر “فيسبوك” أنه "كان هناك 10 أبقار وليست بقرة واحدة على الطريق كما أظهر مقطع الفيديو ممتنة أنهم لم يتسببوا في أي حادثة. 

 

 

 

 

هروب بقرة مقطع فيديو لانكشاير بريطانيا فيديو مروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

نفسي ألتزم في الصلاة ومش عارف.. دار الإفتاء تقدم النصيحة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ