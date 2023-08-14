هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

وثق مقطع فيديو مروع كيف تسبب هروب بقرة في أزمة مرورية كبيرة على الطريق السريع M55 بمقاطعة لانكشاير في بريطانيا.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، كيف كان السائقين والسائقات يصرخون على الطريق بسبب تحرك البقرة العشوائي.

وخشي أصحاب السيارت على الطريق السريع من أن يتسبب ركض البقرة في منتصف وجانبي الطريق وسط السيارات في حوادث مؤلمة يكون لها نتائج مأساوية.

بقرة تتسبب في أزمة

وبعد انتشار مقطع فيديو البقرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مزارع يدعى ريتشارد كاردويل عبر تطبيق “فيسبوك” معتذرا للسائقين والسائقات عما حدث بسبب بقرته.

وفي سياق متصل، علق أحد شهود العيان على الواقعة عبر “فيسبوك” أنه "كان هناك 10 أبقار وليست بقرة واحدة على الطريق كما أظهر مقطع الفيديو ممتنة أنهم لم يتسببوا في أي حادثة.