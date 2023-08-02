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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| ماذا حدث لـ بقرة سقط من أعلى شاحنة على طريق سريع بإنجلترا

شاهد| ماذا حدث لبقرة
شاهد| ماذا حدث لبقرة سقط من اعلى شاحنة على طريق سريع

كشفت لقطات مرعبة لحظة سقوط بقرة من مؤخرة شاحنة متحركة على طريق سريع مزدحم. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” سقطت البقرة على الممر الداخلي بالقرب من التقاطع رقم 9 في شمال غرب إنجلترا ، وكادت تصطدم بسيارات قادمة تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة.

تقول الشرطة إن بقرة أخرى سقطت أيضًا على بعد ميلين ، وتم إغلاق الطريق السريع لحوالي 90 دقيقة بين التقاطعين السابع والعاشر.

وقالت مجموعة شرطة الطرق السريعة المركزية (CMPG) على تويتر إن الأبقار أصيبت ، رغم أن مدى الإصابات غير واضح. 

تُظهر لقطات  مصورة للحادث سقوط البقرة على الطريق والانزلاق نحو حركة المرور القادمة ، مما أجبر السائقين على اتخاذ إجراءات مراوغة وتسبب في نهاية المطاف في توقف شاحنة واحدة في منتصف الطريق السريع.

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