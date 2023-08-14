السبت.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في جدة

يحيي الفنان محمد رمضان حفلًا جديدًا ضمن فعاليات مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري.

حفل محمد رمضان

ومن المقرر طرح تذاكر حفل محمد رمضان في جدة، غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

عربي" تجمع بين محمد رمضان والرابر الأمريكي فيوتشر (تفاصيل)

محمد رمضان يحمس جمهوره لأغنيته مع الرابر الأمريكي فيوتشر



يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "عربي" ويتعاون فيها معه نجم الرابر الأمريكي فيوتشر.

أغنية "عربي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من ألحان النجم اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا.

تم تصوير الكليب بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح الأغنية والكليب خلال أيام.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو يظهر خلاله بصحبته نجم الرابر الأمريكي فيوتشر، ليحمس الجمهور للأغنية.

على جانب آخر، أحيا محمد رمضان، مساء الجمعة الماضية، حفلا غنائيا ضخما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري.