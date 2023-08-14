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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شكروا الإمام الطيب.. مدير الجامع الأزهر يستمع للدارسين بأروقة سوهاج

رواق الطفل
رواق الطفل

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الإثنين ، فرع الرواق الأزهري بمعهد الإمام علي بن أبي طالب للبنين بمحافظة سوهاج، حيث تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للرواق الأزهري والاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة الخارجية.

وعلى هامش زيارته عقد د. عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق وذلك لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر، رواق العلوم الشرعية والعربية، وبعض محاضرات برنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع مدير الجامع والوفد المرافق له لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.
وحث مدير عام الجامع الأزهر ، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حفظة كتاب الله، وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

وتأتي هذه الجولة التي تشمل محافظات الوجه القبلي والثانية من نوعها بعد زيارته أمس لأسيوط، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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الجامع الازهر سوهاج القرآن حلقات التجويد الطلاب

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