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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تشكو قائد سيارة تعقبها في الطريق .. والأمن يستجيب

السيارة
السيارة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر (سيدة) من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق (القاهرة /الإسكندرية الصحراوى) وتعقبها معرضاً حياتها للخطر ، فضلاً عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

 وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة) ، أيدت مضمون المنشور.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) ، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارة.

أجهزة وزارة الداخلية إسكندرية الصحراوي السيارات الملاكي شرطة أبو النمرس قسم شرطة العجوزة وزارة الداخلية

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