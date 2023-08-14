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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على قائمة أبطال فيلم وقت إضافي.. تفاصيل

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

تعاقد الفنان بيومي فؤاد وباسم سمرة وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وأحمد سلطان علي بطولة فيلم "وقت اضافي" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

 

والفيلم فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة ويجري أبطال العمل حاليا التحضيرات النهائية للفيلم المقرر بدء تصويرة مطلع الشهر المقبل. 

 

وتعمل الشركة المنتجة حاليا لمعاينة أماكن التصوير بعد الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل خاصة أن الفيلم سينطلق تصويره اول الشهر المقبل، والعمل من إنتاج شركة فيلم كرافت المنتج أسامة يوسف وتوزيع شركة الماسة.


ردت المؤلفة زينب عزيز على الجدل المثار حول اختيار عمرو عبد الجليل وبشرى فى فيلم أولاد حريم كريم" بديلا للفنانين طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز اللذين ظهرا فى الجزء الأول من فيلم “حريم كريم”.

 

وقالت زينب عزيز فى تصريح خاص لصدى البلد: لم أتعمق فى هذه التفاصيل، خاصة أننى بعيدة عن السوشيال ميديا، ولكنى متابعة لما يجرى من أحداث وأقاويل، وكل ما يمكن أن أرد به عليكم مشاهدة الفيلم أولا قبل أن تحكم على العمل مسبقا، وليس لدى تعليق اخر عما يثار، خاصة أننى لست من المؤلفين الذين يسعون فى أعمالهم تقديم نفس الأدوار أو بدائل لما قدم فى الجزء الأول، لاننى كمشاهدة أراها أمر صعب خاصة أن المشاهد ارتبط ذهنيا وعاطفيا بالشخصية الأولى، وعندما يأتى ممثل أخر يقدم نفس الشخصية فى جزء جديد يدخل فى مقارنة ظالمة، ولذلك أفضل الابتعاد عنها تماما وتقديم شخصيات جديدة بأفكار مختلفة وهو ما أقدمه فى فيلم "أولاد حريم كريم"، حيث أن بشرى وعمرو عبد الجليل ليسا بديلا لأحد من الجزء الأول، ولاننا "مش هنعيده تانى".

باسم سمرة وقف اضافي

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