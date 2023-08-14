ترك 3 أطفال.. مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

لقى شخص مصرعه بالقليوبية إثر مشاجرة مع جيرانه بسب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بإحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

وجرى نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى مدير أمن القليوبية القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من الجيران بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين جيران مما أسفر عن مقتل وليد السيد.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه لديه ثلاث أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وأن الجناة هم ثلاثة أشخاص تعدوا عليه بشومة وسلاح أبيض أودى بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن.

من ناحية شيع أهالى عزبة عويس بدائرة مركز شرطة الخانكة جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط أحزان أسرته لمقابر الأسرة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.