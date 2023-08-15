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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر .. الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر والأقدام.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قالت سائلة: هل وضع مانيكير في القدم يبطل الوضوء، خاصة بعد اتمام الوضوء ثم وضعه؟.

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء: "لا.. لا يبطل الوضوء فإذا كانت المرأة توضأت ثم قامت بوضعه وصلت الفرائض محتفظة بوضوئها فلا شيء عليها، أما ما إذا أرادات أن تتوضأ وهناك جرم من المونيكير فوق أظافرها فلا يجوز حتى تزيله".

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانع من صحة الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن طلاء الأظافر، هو ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة، وهو من المباحات، بل قد تنال به ثوابا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير قال: « التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله»، وقد روى الطبري في "تفسيره" (4/ 120، ط. هجر) أثرا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: 228]" اه.

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر والأقدام دار الإفتاء طلاء الأظافر الوضوء

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