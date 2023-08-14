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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع الدواجن

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

زار اليوم الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف محطة الدواجن شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث كان في استقباله المهندس هاني عبد الموجود مدير مشروع الدواجن.
وخلال الزيارة اجتمع نائب المحافظ بمديري القطاعات ومسئولي المشروع والفريق الطبي البيطري بالمحطة، لمناقشة سبل وآليات زيادة الإنتاجية في القطاع الداجني، وإزالة كافة المعوقات لتعظيم عوائد وإنتاجية المشروع، بهدف تحقيق التوازن المحلي في سلعة أساسية كاللحوم والدواجن أو بيض المائدة، وضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة، وإتاحة آلية لدى الأجهزة التنفيذية لتحقيق التوازن في الأسواق.

 

 

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كما تابع  نائب المحافظ على أعمال رفع كفاءة وتمهيد الممرات الداخلية والطرق الجانبية داخل المحطة وبين العنابر، كما قام بتفقد أقسام المحطة والعنابر، موجهًا  بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية التي من شأنها تعظم من إنتاجية الدواجن وبيض المائدة، لما لها من عوائد إيجابية في مجال توفير الاحتياجات وضبط أسعار  تلك السلع الاستراتيجية  بالأسواق.

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