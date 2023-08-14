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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ريهام السهلي : اختياري لرئاسة شبكة "دي إم سي" مفاجأة سعيدة ومخيفة

ريهام السهلي
ريهام السهلي

قالت الإعلامية ريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي، إن فوجئت باختيارها لرئاسة شبكة قنوات دي إم سي، معتبرة المفاجأة سعيدة ومخيفة في الوقت نفسه، لأنها اعتادت أن تكون إعلامية ولم تكن في موقع صانع القرار.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها قررت فور اختيارها لرئاسة شبكة دي إم سي أن تجلس مع جميع الزملاء العاملين في الشبكة، وتستمع إليهم، قبل أن تضع خطة عملها المقبلة، وقناة دي إم سي قناة ناجحة جدا، وهذه مسؤولية كبيرة.

وأوضحت أن اختيار الإعلامي بشير حسن لتولي رئاسة قناة سي بي سي العامة، خبر سعيد جدا، وأن أول تجربة لها في القنوات الخاصة كانت معه، وساعدها بشكل كبير بمجهوداته ودعمه، وأتوجه له بالتهنئة.

الإعلامي أحمد الطاهري إكسترا نيوز الإعلامية ريهام السهلي القنوات الخاصة دى ام سى بشير حسن

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