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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الفاو" تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء مجددا .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

علق الدكتور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو، على ارتفاع أسعار القمح بعد قصف روسيا سفينة شحن حبوب في البحر الأسود، مضيفًا ان ما حدث رسالة من روسيا للغرب، وتحذير لعمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث إن الاتفاقية تمنح أوكرانيا حصة أكبر من الحصة المخصصة لروسيا.

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ارتفاع محصول الحبوب الأوكراني 5% في 2023

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أستاذ اقتصاد: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب تسبب في زيادة الأسعار 15%


وقال نور الدين خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن أسعار القمح سترتفع في ظل تعثر اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وواصل:"نأمل الايام القادمة أن يحدث اجتماع لحلحلة الأزمات وأن يكون هناك واسطة جديدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب، مشيرًا الى ان طن القمح في الفترة الأخيرة ارتفع بمقدرا 50 دولارا، وهناك تأثر كبير في ارتفاعات اسعار الطاقة".

وواصل:"عودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، ونأمل أن لا تعود، لأنها تكلف الدول العربية أموالًا طائلة، حيث كلفت مصر أكثر من 10 مليارات دولار".

وأضاف أن القصف الروسي لسفينة الحبوب مجرد رسالة برفض التصدير قبل تنفيذ المطالب.

اتفاق تصدير الحبوب ارتفاع أسعار القمح ارتفاع أسعار الغذاء الاعلامي عمرو خليل الدكتور نادر نور الدين برنامج من مصر

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