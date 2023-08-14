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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: عمل الرجل في مهنة الكوافير الحريمي حرام شرعا

عمل الرجل في مهنة
عمل الرجل في مهنة الكوافير الحريمي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الزواج من رجل يعمل في مهنة كوافير حريم؟

عمل الرجل كوافير حريمي

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال من خلال البث المباشر للرد على الفتاوى، أن الأصل في من يعمل في مهنة كوافير السيدات، أن تكون امرأة، أما عمل الرجل في مهنة كوافير حريمي، فهو عمل محرم، لأنه يتعامل مع امرأة أجنبية، في أمر ليس ضروريا بالنسبة لها، فهو ليس طبيبا أو معلما أو قاضيا.

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وأكد أن هذا الفعل لا يجوز شرعا من الرجل، أما مسألة الزواج منه فلا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة عقد الزواج، فالزواج منه صحيح.

تأجير محل البيت لعمل كوافير

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "عندي في البيت محل وسيدة تريد تأجيره لعمل محل كوافير حريمي، فما الحكم؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الكوافير الحريمي من أجل عمل السيدات وزينتهن، منوها أنه لا حرج في تأجير محل وفتح كوافير حريمي شرعا لأن المرأة فيه تتزين لزوجها.

وأشار إلى أن هناك سيدات تريد التزين لزوجها ولا تستطيع فعل ذلك بنفسها لنفسها، فيجوز لها أن تلجأ لسيدة  تساعدها في هذه الزينة في محل الكوافير الحريمي.

وأكد أنه يشترط في ذلك عدم فعل شئ محرم داخل الكوافير، وكذلك أن يكون المرأة هي التي تزينها وليس رجلا يعمل في الكوافير الحريمي.

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