المستشار معتز خفاجي يكشف سر كراهية الإخوان للقضاء المصري

فسّر المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، كراهية جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء المصري، قائلا: "الإخوان يتمنون حكم مصر، حاولوا تنفيذ مذبحة للقضاة، وعند العودة إلى الملك فاروق نجد أنهم خدعوه وأقنعوه بأن يطلق لحيته وفي عهد جمال عبد الناصر حاولوا قتله في المنشية".

وأضاف "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد تغيير فكرها، وتربي النشء على هذا الفكر حتى عندما يدرسون في الجامعة، ثم يدفعون بهم إلى بعض مؤسسات الدولة التي يريدون اختراقها مثل الجامعات، مثلا، كان طلابهم يحصلون على تقديرات عالية حتى يكونوا معيدين".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "جماعة الإخوان الإرهابية ترى أن القضاء المصري حجر عثرة أمامهم، لأن القاضي المصري لن يحكم إلا بالعدل، ولن يحكم بأهواء أو نظرة دينية مطلقة، أو يفرق بين المتهمين على أساس ديني أو يتأثر بالرأي العام".

وأكد المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، أن القاضي مواطن مصري مستقل ولا علاقة له بأي شيء إلا القانون والأوراق المعروضة أمامه.