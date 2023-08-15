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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شابوه وسيدتي أنا وياسن وبهية يحصدون جوائز مهرجان المسرح المصري

صدى البلد

 أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري خلال حفل ختام دورته السادسة عشرة ، عن جوائز المهرجان والتي تشكلت لجنة تحكيمه من الفنان أشرف عبد الغفور رئيساً ،ومهندس الديكور محمد الغرباوي ، والناقد جرجس شكري ، والدكتور سحر هلالي ، والفنان مجدي كامل ، والمؤلف نادر صلاح الدين ، والفنان طارق مهران .

حيث حصل علي أفضل دعاية أحمد بلال عن عرض "الدنيا لما تضحك " لفرقة البنك الأهلي ، وحصل علي أفضل تصميم إضاءة محمود الحسيني عن عرض "الرجل الذي أكله الورق " ، وحصل علي جائزة أفضل تصميم أزياء مناصفة بين مروة عودة عن عرض " سيدتي أنا " ،و هناء النجدي عن عرض " الرجل الذي أكله الورق " ، وحصل علي أفضل تصميم ديكور مناصفة بين حمدي عطية عن عرض "سيدتي أنا " ، ومحمود صلاح عن عرض "أحدب نوتردام" .

كما حصل علي أفضل  اشعار عادل سلامة عن مسرحية "سيدتي أنا " ، أما جائزة أفضل دراماتورح جاءت مناصفة بين إسراء محمود عن نص " موت معلق " ، أحمد عصام عن مسرحية " المنفي " ، أما جائزة افضل مؤلف صاعد فقد حصل عليها مايكل مجدي عن عرض " ثلاثة مقاعد في القطار الأخير " ، مناصفة مع محمد السوري عن نص " استدعاء ولي أمر"  ، وحصل علي أفضل مؤلف مسرحي أحمد محي عن نص "شابوه" ، مناصفة مع أحمد نبيل عن نص "قرب قرب " .

كما حصلت علي جائزة التصميم الحركي كريمة بدير عن عرض " حتشبسوت " لفرقة فرسان الشرق ، مناصفة مع رحيل عماد عن عرض " ثلاثة مقاعد في القطار الاخير "  ، وحصل علي أفضل موسيقي مسرحية" اوليفر "، وحصل علي أفضل مخرج صاعد يوسف  مراد منير عن عرض "ياسين وبهية "، وجائزة أفضل مخرج حصل عليها محسن رزق عن عرض "سيدتي أنا " .

وحصلت علي افضل  ممثلة صاعدة كلاً من ياسمين أشرف وسلمي نصر ، وإسراء سامح عن عرض " ثلاث مقاعد في القطار الأخير " ، كما حصل علي أفضل ممثل صاعد ، سعيد سلمان عن مسرحية " العيلة " ، مناصفة مع ميشيل ميلاد عن مسرحية " شابوه " ، وحصل علي افضل ممثلة دور ثاني آية ابو زيد عن عرض "ياسين وبهية "، مناصفة مع يارا المليجي عن مسرحية " الزائر "  ، وذهبت جائزة أفضل دور ثاني رجال لعمر الشرنوبي عن عرض " مسافر ليل " ، مناصفة مع إياد نبيل عن مسرحية "الزائر "، وجاءت جائزة أفضل دور  أول نساء  فاطمة محمد علي عن عرض "سيب نفسك " مناصفة مع ايمان غنيم عن "ياسين وبهية "،  وحصل علي أفضل ممثل دور أول  مناصفة بين ياسر عزت عن عرض " ستوكمان " وحازم القاضي عن عرض " ياسين وبهية " ، وحصل علي أفضل عرض مسرحية " سيدتي أنا " مركز أول ، أما المركز الثاني حصل عليها مسرحية " ياسين وبهية "

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