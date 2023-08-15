بمواصفات فائقة.. شاومي تعلن رسميا عن جهاز التابلت Xiaomi Pad 6 Max

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا عن جهاز Xiaomi Pad 6 Max والذي يعد واحدا من أفضل أجهزة التابلت اللوحية الخاصة بها، وذلك ضمن حدث كبير في الصين، حيث يتميز التابلت بعدد من المواصفات والإمكانات الفائقة.

وجاء تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max بشاشة من نوع LCD قياس 14 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومن ناحية الصوت يمتلك الجهاز 8 مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Dolby Atmos، وتوفر الشاشة والصوت تجربة ترفيه غامرة.

ويتميز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل مقترنة بمستشعر 3D ToF لبصمة الوجه.

كما تقدم الكاميرا أيضًا مؤشر ضوئي للإذن سيومض باللون الأحمر عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى بيانات حساسة مثل الكاميرا ويساعد المستخدم في تحديد ما إذا كان يمنح الإذن أم لا.

ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرا بايت، كما يتميز الجهاز بنظام تبديد الحرارة بمساحة 15839 ملم لفترات طويلة من الاستخدام، كما يعمل مع نظام التشغيل Android 13 OS وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI Pad 14 .

ويحتوي تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max على بطارية ضخمة بقوة 10000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات بالإضافة إلى الشحن العكسي بقوة 33 وات، كما يتميز بشريحة حماية Surge G1 لتحسين عمر البطارية وأمانها.

ويدعم تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max ميزات مثل وضع الشاشة المنقسمة لاستخدام 4 تطبيقات في وقت واحد ، ومكتب WPS المثبت مسبقًا ، كما أنه متوافق مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل تحتوي أيضًا على لوحة تتبع، كما يأتي مزودًا بقلم يحتوي على ميزة زر التركيز الذي يحولها إلى مؤشر ليزر افتراضي.

ويتوفر تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 523 دولارًا للمتغير الأساسي 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، كما تبلغ نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت سعر 550 دولارًا أمريكيًا.

أما بالنسبة لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت فتأتي بسعر حوالي 605 دولارًا أمريكيًا، أما نسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت فتأتي بسعر 660 دولارًا أمريكيًا، كما يتوفر الجهاز بألوان الأسود و الفضي.