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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دب دب .. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه

احمد سعد
احمد سعد

رفع النجم أحمد سعد، شعار الحماس والمنافسة؛ من خلال الإعلان عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "دب دب".

وشارك أحمد سعد، جمهوره، بمقطع من برومو الأغنية، كشف من خلاله عن بعض كلماتها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
 

كلمات أغنية "دب دب"
 

لما آجي أنا باكل الجو
حلو ومن غير ما أحلو
بيخافوا أول ما أنا باجي
أنا بالنسبة لهم عو

 

إيدي مش هتبطل عد
واللي معايا مش مع حد
ما أشغلش دماغي بحد
عشان كلها على قد القد
 

وفور مشاركة المقطع؛ تم تداوله بشكل أكبر عبر المواقع الإلكترونية، وتفاعل معه العديد من الجمهور ونجوم الوسط الفني المتحمسين لسماع الأغنية كاملة، ومشيدين بكلماتها.

 

أحمد سعد يشعل الأجواء في موسم الجيمرز
 

وفي وقت سابق، أحيا أحمد سعد حفلًا غنائيًا بموسم الجيمرز في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأشعل الحفل بباقة من أغانيه المتنوعة ما بين الجديد والقديم والتي تفاعل معها الجمهور.

 

آخر أعمال أحمد سعد 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، هي أغنية "هلا بيك يا مدلع"، من كلمات خالد فيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع موسيقي هاني ربيع، والكليب من إخراج محمد المنشاوي، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها.

أحمد سعد

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