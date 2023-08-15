لأسباب مفاجئة| لماذا رحل طارق يحيى عن نادي الزمالك؟

أعلن طارق يحيى رحيله عن نادى الزمالك، بشكل رسمي ومفاجئ، بعدما كان يتولى منصب رئيس قطاعات الكرة ومدير قطاع الناشئين ورئيس قطاع المدارس.. فما السبب؟

طارق يحيى يرحل عن الزمالك

كتب طارق يحيى، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: "جماهير وعشاق نادي الزمالك أصدقائي الأعزاء، الحمد لله بعد سنتين من العمل داخل نادي الزمالك رئيسا لقطاعات الكرة ومديرا لقطاع الناشئين ورئيسا لقطاع المدرسة الأساسية وتحقيق نجاحات كبيرة جدا وحصد بطولتي الجمهورية مواليد 99 و2003 العام قبل الماضي وتصعيد أكثر من 10 لاعبين للفريق الأول، والحصول على دوري البراعم فى كل الأعمار السنية، وتحقيق بطولة زد الودية مواليد 2012".

وتابع: "لظروف خارجة عن الإرادة، أبتعد عن العمل في أحب الأماكن إلى قلبي نادي الزمالك وكل التوفيق لنادي الزمالك، وسأظل بجانب هذا الكيان مدى حياتي".

سر رحيل طارق يحيى عن الزمالك

يأتي رحيل طارق يحيى بعد أيام من تداول تسريب صوتي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد خلاله مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الأمر الذي أرجعه البعض سببا رئيسيا لرحيله المفاجئ عن الزمالك.

التسريب الذي تم تداوله لطارق يحيى، قال خلاله: "أنا مش راضي عن حاجات كتير داخل الزمالك، بس ماليش كلمة، مرتضى منصور هو من يدير النادي ومعه أولاده فقط، ورافض إني أطلع على القناة، بس ده قدرنا".

فيما أرجع البعض سبب رحيل طارق يحيى، إلى اقترابه من العودة للعمل الفني عن طريق تولي تدريب فريق القناة، بدورى الدرجة الثانية، بعدما تلقى مفاوضات جادة من مسئولي النادي.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن طارق يحيى تواجد فى الإسماعيلية وعقد جلسة مع مسئولي نادي القناة، وتم الاتفاق على جميع الخطوط العريضة ليصبح على بعد خطوات من قيادة الفريق فى الموسم الجديد.

مشوار طارق يحيى التدريبي

عمل طارق يحيى كمدرب مساعد مع فرق القناة والشرقية والزمالك فى الفترة من عام 1999 حتى 2003، ثم مدير فنى لأندية نبروه وطنطا والمصرية للاتصالات فى الفترة من 2003 حتى 2008، ثم مدرب مساعد فى جهاز الزمالك عام 2008.

كما عمل مديرا فنيا لأندية أسمنت السويس والإنتاج الحربى ومصر المقاصة منذ 2008 حتى 2012، وتولى تدريب فريق هجر السعودى 2012، ومصر للمقاصة 2013، والمصرى والإسماعيلى وطلائع الجيش والشرقية، وبتروجت، وسموحة.

وتولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة قبل أن يتولى الصربى ميتشو القيادة الفنية للفريق الأبيض.