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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البوستر الرسمي لـ"أولاد حريم كريم".. شاهد

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم، البوستر الرسمي للعمل، والذي تواجد عليه كل أبطال العمل ، وعلي رأسهم مصطفي قمر وبشري وداليا البحيري وعلا غانم وبسمة. 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وانتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد أولاد حريم كريم استعداد لعرضه خلال الفترة القادمة.

الأغنية من كلمات وألحان مطرب الراب الشهير مروان السداوي ومن المفترض أن يتم طرحها قبل موعد عرض الفيلم بأسبوعان حيث يتم الترويج للفيلم بهذه الأغنية التى يعتبرها مصطفى قمر مفاجأة للجمهور.

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