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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرز .. دولة عربية تمنع زراعة محصول استراتيجي

زراعة الأرز
زراعة الأرز

أصدرت وزارة الموارد المائية العربية قرارا عاجلا بإيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء عن الخطة الزراعية الصيفية بسبب شح المياه، ورهنت عودة زراعة المحصولين باعتماد تقانات الري الحديثة.

وفي تصريحات لوزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله  للصحيفة الرسمية؛ فإنَّ هناك نظاماً مقرراً ومنتظماً لتوزيعات المياه في نهر دجلة بالنسبة لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى.
 
وأردف في تصريحاته :  أنَّ نسبة الإطلاقات إلى شط العرب تصل إلى 70 متراً مكعباً بالثانية لغرض استقرار تأمين المياه ومنع تقدم اللسان الملحي وسقي البساتين وفق المساحات المتفق عليها مع وزارة الزراعة البالغة مليوناً و100 ألف دونم، إلى جانب إطلاق المياه إلى هور الحويزة بكمية تصل إلى 7 أمتار مكعبة بالثانية، فيما تبلغ الكميات الواصلة إلى مؤخر ناظم المدينَة في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار إلى أكثر من 30 متراً مكعباً بالثانية، فضلاً عن إدامة بعض المساحات من الأهوار لغمرها بشكل دائمي خصوصاً في منطقة الجبايش.
 
ولفت عبد الله إلى الانتهاء من موسم زراعة الرز الذي بدأ في 15 آيار بمساحات محدودة جداً بلغت 3 آلاف و500 دونم في محافظة النجف الأشرف، وألفين و500 دونم في محافظة الديوانية.
 
وأشار إلى اتخاذ قرار هذا العام بمنع زراعة المحاصيل الصيفية وهي الرز والذرة الصفراء، ومن المؤمل استخدام طرق الري الحديثة في زراعة الرز خلال الموسم المقبل، لأن السنة الحالية شهدت انخفاضاً في الإيرادات المائية، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة، وهذا يتطلب التوجه إلى استخدام منظومات الري الحديثة عبر الري بالتنقيط والثابت المحوري لأنها ستوفر ثروات استراتيجية واقتصادية مهمة وتقلل من استهلاك المياه المخصصة للزراعة ورفع الإنتاج الزراعي.
 

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