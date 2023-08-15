إدريس ألبا يتصدر الأفضل بـ " Hijack" بعد طرحه كاملا

تمكن مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة إدريس ألبا من تصدر قائمة افضل الاعمال علي منصة ابل ، وذلك بعد طرح حلقات العمل كاملة .

مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

تدور قصة المسلسل العالمي "Hijack" حول طائرة ركاب تتعرض للإختطاف من قبل احدى العصابات، ويحاول أحد الركاب تحريرها في ستة ساعات، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والإثارة.

المسلسل من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

وكان قد عبر الممثل الشهيرة إدريس ألبا عن امتنانه لترشيح اسمه خلفًا لزميله دانيال كريج لتقديم شخصية جيمس بوند في سلسلة أفلام الإثارة الشهيرة.

وقال إدريس ألبا في تصريحات له، إنه كان على وعي بتردد اسمه في كثير من الأوساط ليكون أول جيمس بوند من ذوي البشرة السمراء، لكنه فيما بعد أحبط من الأمر.

وأكد إدريس ألبا على أنه شعر بالإطراء لطرح اسمه، لكنه دفع ثمن ذلك أيضا من العنصرية بسبب لون بشرته، وأن بعض الأشخاص لم يكونوا سعداء بترشيحه، حتى أصبح الأمر مثيرا للاشمئزاز.