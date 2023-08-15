عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدريس ألبا يتصدر الأفضل بـ " Hijack" بعد طرحه كاملا

إدريس البا
إدريس البا

تمكن مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة إدريس ألبا من تصدر قائمة افضل الاعمال علي منصة ابل ، وذلك بعد طرح حلقات العمل كاملة .  

مسلسل الدراما والإثارة العالمي "Hijack" من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

تدور قصة المسلسل العالمي "Hijack" حول طائرة ركاب تتعرض للإختطاف من قبل احدى العصابات، ويحاول أحد الركاب تحريرها في ستة ساعات، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والإثارة.

المسلسل من بطولة كلاً من الممثلين "إدريس ألبا، محمد السنديل، هولي إيرد، آرتشي پانچابي"، ومن إنتاج شركة "أبل" العالمية، ومن تأليف كلاً من "چورچ كاي"، وإخراج "چيم فيلد سميث".

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

وكان قد عبر الممثل الشهيرة إدريس ألبا عن امتنانه لترشيح اسمه خلفًا لزميله دانيال كريج لتقديم شخصية جيمس بوند في سلسلة أفلام الإثارة الشهيرة.

 

وقال إدريس ألبا في تصريحات له، إنه كان على وعي بتردد اسمه في كثير من الأوساط ليكون أول جيمس بوند من ذوي البشرة السمراء، لكنه فيما بعد أحبط من الأمر.

 

وأكد إدريس ألبا على أنه شعر بالإطراء لطرح اسمه، لكنه دفع ثمن ذلك أيضا من العنصرية بسبب لون بشرته، وأن بعض الأشخاص لم يكونوا سعداء بترشيحه، حتى أصبح الأمر مثيرا للاشمئزاز.

إدريس ألبا Hijack دانيال كريج منصة أبل ذوي البشرة السمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خلال كلمته بمؤتمر موسكو للأمن الدولي.. بوتين يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب

صدى البلد ينشر "أسئلة وإجابات" تكشف سر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

العزاء عائلي .. وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

3.7 درجة.. زلزال قوي يضرب دولة عربية

انفجارات قوية تهز قري لبنانية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ