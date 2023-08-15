بيع معطف بطلة فيلم Titanic بمبلغ خيالي .. تفاصيل

نشرت عددا من الصحف العالمية تقارير، افادت فيها بأنه سيتم بيع معطف الفنانة العالمية الشهيرة كيت وينسلت، الذي سبق وان ارتدته في فيلم Titanic.

ومن المقرر ان يتم بيع معطف الفنانة العالمية الشهيرة كيت وينسلت بمبلغ 100 الف دولار .

وكشف المخرج جيمس كاميرون مفاجأة بشأن فيلم Titanic الذي سيعاد عرضه مجددا في 10 فبراير المقبل بالسينمات العالمية، بتقنية 4k، بمناسبة مرور 25 عاما على طرحه.

وقال جيمس كاميرون إنه بذل جهدا شاقا لإقناع ليوناردو دي كابريو للعب دور البطولة في فيلم Titanic الذي أصبح فيما بعد أبرز وأنجح أعمال مسيرته الفنية.

وأوضح جيمس كاميرون في تصريحات صحفية له، أن ليوناردو دي كابريو كان يعتقد أن سيناريو Titanic "مملا"، ورفض لعب دور البطولة في هذا العمل الملحمي، وكان عليه "أن يلوي ذراعه" لكي يوافق على المشاركة.

رفض ليوناردو دي كابريو أن يجري تجارب آداء على شخصيته في فيلم Titanic أمام كيت وينسلت، وأراد أن يمنحه جيمس كاميرون دور جاك دون الاختبارات، وحينما رفض مخرج العمل اعتذر وغادر المكان.

عاد دي كابريو مجددا، وقرر خوض تجربة تجارب الآداء، وأخبره مخرج Titanic أنه يقوم بعمل ملحمي سيستغرق تحضيره عامين لذا سيتآنى كثيرا في اختيار الأبطال، حتى يحقق النجاح المرجو وهو ما حدث فيما بعد.