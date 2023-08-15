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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوزان نجم الدين : استعد لتصوير الحشاشين الأسبوع المقبل بظهور مختلف

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

كشف الفنانة سوزان نجم الدين، عن استعدادها لبدء تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسل الحشاشين المقرر عرضه خلال شهر رمضان الاسبوع المقبل . 

وقالت سوزان نجم الدين، في تصريحات خاصه علي هامش حضورها ختام المهرجان القومي للمسرح ليلة أمس ، انها تحمست للمشاركة في العمل بمجرد قراءته ، حيث ستظهر في الاحداث بشكل مختلف عن الاعمال التي قدمتها من قبل. 

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مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

وأضاف كريم فى تصريح خاص أن مسلسل الحشاشين من أهم وأكبر الأعمال التى يقدمها على مدار مشواره الفني، لذلك فإن التحضير له أستغرق وقتا طويلا، ويعتبر شخصية حسن الصباح على الرغم من كونها صعبة للغاية إلا أنها من أمتع الشخصيات التى سوف يقدمها على الشاشة  لما فيها من تفاصيل كثيرة متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور

وتابع كريم أن المسلسل سوف يعرض فى موسم رمضان 2024 مؤكدا على أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين شريف سلامة وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.
 

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