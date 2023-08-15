الأمن العام يداهم أوكار الخارجين عن القانون بأسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (56) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش- طبنجة- 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزائن) بحوزة (43 متهم لـ"36 منهم معلومات جنائية"). ▪

وتم ضبط (14) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14 متهم لـ "10منهم معلومات جنائية") وتم تنفيذ (507) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (637) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.