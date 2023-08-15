عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يداهم أوكار الخارجين عن القانون بأسيوط وأسوان ودمياط

السلاح
السلاح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (56) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش- طبنجة- 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزائن) بحوزة (43 متهم لـ"36 منهم معلومات جنائية"). ▪ 

وتم ضبط (14) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14 متهم لـ "10منهم معلومات جنائية") وتم تنفيذ (507) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (637) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

اجهزة الامن الامن العام الاقراص المخدرة الخارجين عن القانون المحكوم عليهم المواد المخدرة بندقية خرطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

السودان.. قرار عاجل بإيقاف الدراسة بجميع الجامعات الحكومية والخاصة

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

ترشيحاتنا

صوروه بملابس حريمي .. الداخلية تكشف عن تفاصيل فيديو سائق البحيرة

ننشر قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في مصر

مصر في مأمن.. تحركات عاجلة لتأمين مخزون القمح بعد قرار روسيا

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

بعد أن تقطعت بها السبل في أبوظبي.. ماذا تفعل وزيرة الخارجية الألمانية؟

وكيل الأزهر ووزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحون معرض مسابقة مواهب وقدرات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

فيديو

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ