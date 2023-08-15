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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في جمهورية مصر العربية، في إطار توعية الطلاب وأولياء الأمور بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه القائمة تشمل الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019.

وتضم قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في جمهورية مصر العربية (10) جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي:
1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2. جامعة الدلتا التكنولوجية.
3. جامعة بني سويف التكنولوجية.
4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.
5. جامعة برج العرب التكنولوجية.
6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.
7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.
8. جامعة سمنود التكنولوجية.
9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.
10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة القادمة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة.

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