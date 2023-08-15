عمل الوادي الجديد تستكمل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية

تستكمل مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة- عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة ، وذلك فى أعمال إنشاء "المعهد الأزهري الابتدائي والاعدادي بالراشدة" ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلف تمهيداً لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها المديريات للمسجلين بقواعد بياناتها .

وأكد أحمد حسين طليب مدير المديرية ، حرص المديرية على استكمال منظومة العمالة غير المنتظمة الموجودة داخل المحافظة ، لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجاً ، وتحت رعاية الوزير حسن شحاتة ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .

وأكد مدير المديرية، على استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من خلال مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، ووحدة العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة خاصة فى مشروعات "حياة كريمة" لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية ، حيث تقدم سنوياً للمسجلين بها 2000 جنيه على 4 منح دورية ، وكذلك فى حالات الزواج والمواليد والوفاة للعمال او احد اقاربهم ، ورعاية صحية تشمل الدواء والعمليات الجراحية الصغرى والكبرى .

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