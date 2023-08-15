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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الوادي الجديد تستكمل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية

صدى البلد

تستكمل مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة- عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة ، وذلك فى أعمال إنشاء "المعهد الأزهري الابتدائي والاعدادي بالراشدة" ، تنفيذاً  لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلف تمهيداً لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها المديريات للمسجلين بقواعد بياناتها .

وأكد أحمد حسين طليب مدير المديرية ، حرص المديرية على استكمال منظومة العمالة غير المنتظمة الموجودة داخل المحافظة ، لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجاً ، وتحت رعاية الوزير حسن شحاتة ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .

وأكد مدير المديرية، على استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من خلال مكاتب التشغيل ومكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، ووحدة العمالة غير المنتظمة  بمواقع العمل المختلفة خاصة فى مشروعات "حياة كريمة" لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية ، حيث تقدم سنوياً للمسجلين بها 2000 جنيه على 4 منح دورية ، وكذلك فى حالات الزواج والمواليد والوفاة للعمال او احد اقاربهم ، ورعاية صحية تشمل الدواء والعمليات الجراحية الصغرى والكبرى .

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IMG-20230815-WA0016
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IMG-20230815-WA0015
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IMG-20230815-WA0014
العمالة غير المنتظمة الوادى الجديد

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