عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. انتهاء فرش وتجهيز مركز طب الأسرة بقرية بني حميل بسوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن انتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من فرش وتجهيز مركز طب الأسرة بقرية بني حميل. وذلك في إطار استعدادات محافظة سوهاج لإعلان قرية بني حميل بمركز البلينا ثاني قرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، 

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه قد تم الانتهاء من فرش جميع التجهيزات الطبية والغير طبية اللازمة بالمركز، وذلك استعدادا لبدء التشغيل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقرية بني حميل والقرى التابعة.

وفاة شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ سوهاج

مفاجأة| بعد رسوب طلابها.. طب سوهاج الأعلى مجموعا في تنسيق 2023

محافظة سوهاج

ولفت إلى أن مركز طب الأسرة بالقرية يتكون من "دور أرضي + 2 علوي"، حيث يشمل الدور الأرضي "عيادات طب الأسرة، الأسنان، ومتابعة الحمل، والتطعيمات، وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفعين، وصيدلية، ومغسلة".

وأضاف وكيل الوزارة أن الدور الأول يشمل معمل للطفيليات، وغرف لأخذ العينات، ومكتب صحة، و5 عيادات متخصصة وطب أسرة، وعيادة أسنان، وعيادة تنظيم أسرة ومشورة، وعيادة أمراض نسا وسونار.

وقياس مؤشرات الحياة، ومعمل دم، وقاعة تدريب، وقاعة للتثقيف الصحي، وعيادة أطفال، فيما يشمل الدور الثاني علوي مكاتب إدارية، ومغسلة، وستديوهات، ومخازن، وغرفة لمدير المركز.

IMG-20230815-WA0008
IMG-20230815-WA0008
IMG-20230815-WA0001
IMG-20230815-WA0001
IMG-20230815-WA0006
IMG-20230815-WA0006
IMG-20230815-WA0005
IMG-20230815-WA0005
IMG-20230815-WA0007
IMG-20230815-WA0007
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج حياة كريمة مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

الإدارة عايزة فلوس.. مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

استولى على 6 ملايين جنيه.. حبس مستريح المواد الغذائية في سوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات النهوض بالخدمات الطبية وتحديث اللوائح المنظمة للعمل

أبرز 10 رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين بمسابقة مواهب وقدرات

الهجرة: شركة المصريين بالخارج لجذب استثماراتهم ودور الوزارة الدعم والمساعدة

تلميع أوراقه .. ماذا قالت المخابرات البريطانية اليوم عن قديروف؟

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

فيديو

متحور كورونا يهدد العالم .. تفاصيل جديدة وتحذير هام

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيلها وكيفية الحصول عليها.. فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ