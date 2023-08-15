الأورمان: تنفيذ 11,524 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بالفيوم

شاركت جمعية الأورمان ، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في توفير 11,524مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى محافظة الفيوم، متمثلة في قروض حسنة، وتسليم أكشاك ومواشي، وذلك علي مدار السنوات السابقة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الدعم اللازم لهم، وتقديم الرعاية لهم، بالاشتراك بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان، أنّ المجتمع المدني أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء، موضحةً أن هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية جليلة للأسر المصرية.

وأشارت إلى أنّه تم توزيع تلك المشروعات على الشباب غير القادرين ومعدومي الدخل من جميع مراكز محافظة الفيوم، وذلك ضمن التكافل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، خصوصًا الأسر الأولى بالرعاية، مشددة على أنه جرى اختيار الحالات الأكثر استحقاقا، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل لهؤلاء الشباب.

من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تلك المشاريع جاءت ضمن استراتيجية جمعية الأورمان التي تهدف إلى دعم والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في الفيوم، وذلك بهدف توفير مصدر دخل ثابت لهذه الأسر ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، وتمكينهم من الاعتماد على نفسهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأضاف أنّ جمعية الأورمان تستهدف الوصول بتلك المشروعات والمساعدات إلى المستفيدين في أقصى القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، مُشيرًا إلى أنّ جميع خدمات الجمعية تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا، دون تكليف المستفيد أي مبلغ مالي نهائيًا.

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