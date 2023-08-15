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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوفان من الطين.. حالة من الذعر تنتشر في إيطاليا.. ما القصة؟

طوفان من الطين في
طوفان من الطين في إيطاليا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اجتياح طوفان من الطين لمدينة باردونيكيا الإيطالية، وظهر الطين وكأنه أمواج عاتية.

 

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وأوضح التقرير أن أمواج الطين تسببت في دمار هائل بالنية التحيتية والممتلكات العامة والخاصة .

 

وتابع التقرير أن أمواج الطين الكثيفة تسببت في حالة من الذعر والذهول  بين سكان المدن الإيطالية .

 

وأكمل التقرير أن السلطات الإيطالية أعلنت أن الانفجار الطيني سببه أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية في جبال الألب الإيطالية.

 

ولفت التقرير إلى أن الدخول إلى المدينة الإيطالية  بات صعبا بسبب تراكم الطين في الشوارع والجسور، والأجهزة المعنية أنشأت ممرات مؤقتة لمرور سيارات الطوارئ .

الطين أمواج طينية امطار إيطاليا اخبار التوك شو

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