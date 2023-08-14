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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. فيضانات في الشرق الأقصى عقب إعصار خانون

صدى البلد

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، اليوم الاثنين.

بينما تراجعت قوة خانون بعدما ضرب جنوب اليابان، الأسبوع الماضي، إلى منخفض مداري خلال عبوره شبه الجزيرة الكورية ليصل إلى اليابسة في شمال شرق الصين، ليل الجمعة، مما تسبب في انهيارات طينية أودت بحياة 21 شخصاً على الأقل في إقليم لياونينغ.

وفي الشرق الأقصى بروسيا، انقطعت حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية بحلول الاثنين.

 وقالت وزارة الطوارئ على تليجرام إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الطرق واجتاحت 4620 منزلاً في 15 بلدية.

 

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