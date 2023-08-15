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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث وزيرة التضامن| نائب يعدد فوائد تدريب الطلاب على إقامة مشروعات

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن فئة الشباب من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة، حيث توجد الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى تمكين الشباب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

تأهيل الطلاب 

وأضاف "البلشي"، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن قيام وزارة التضامن بتدريب 10 آلاف طالب علي إقامة المشروعات، تعد خطوة إيجابية تأتي في إطار العمل علي تأهيل وتطوير قدراتهم في مجال العمل، معقبا "التركيز علي الجانب العملى له مزايا متعددة ويفعل دور التعليم في خدمة العمل".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وجود آليات لتنفيذ هذه المبادرة، والتي من شأنها الخروج منها بنتائج إيجابية، منوها بالدعم الكبير الذي يوجه لرواد الأعمال سواء كان ماديا من خلال منح قروض أو تمويلات أو خدمى من خلال معاونتهم في الخدمات الأخرى التي يحتاجون إليها والذي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

وتابع النائب “فكرة تدريب الطالب أثناء فترة الجامعة تمكنه من معرفة أهدافه في الحياة العملية ومن ثم يبدأ في خلق فرصة عمل حقيقية له فور التخرج”.

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وناشد عضو مجلس الشيوخ، بحماية الصناعات التراثية من الإندثار ومنها صناعة الفخار ومراكب الصيد، مع توفير المواد الخام والمستلزمات اللازمة للتصنيع.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من شهر أغسطس الجاري ، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية وتقدم الوزارة فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف مشروع إنتاجي تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.

وأشارت القباج أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب الجامعات والمعاهد وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية أو من تستهدفهم الوزارة في برامجها المختلفة، اتساقاً مع مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية والتي تستهدف بالأساس دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.

التضامن المشروعات التعليم الشباب مجلس الشيوخ دراسات الجدوى

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