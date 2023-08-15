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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. وزير الدفاع الروسي يكشف عن ارتكاب أمريكا جرائم حرب بأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين الأمريكيين قالوا مرارًا إن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب، لكن واشنطن وشركاؤها يرتكبونها الآن في أوكرانيا.

وقال شويجو: "هناك قضية إنسانية أخرى تتعلق بقرار الولايات المتحدة بتزويد كييف بالذخائر العنقودية.. وعواقب استخدام هذه الأسلحة على السكان المدنيين معروفة”.

وأضاف: “من قبل، صرح الممثلون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا بأن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب”.

وفي وقت سابق، قال شويجو، إن قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية بالأسلحة الثقيلة قد يؤدي إلى كارثة نووية.

وأضاف شويجو: "هناك وضع ينذر بالخطر ويتطور حول محطة زابوريجيا النووية.. كييف تعرضها لقصف منتظم بالأسلحة الثقيلة، وتصرفات القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تؤدي إلى كارثة نووية".

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وأوضح وزير الدفاع الروسي، إنه لا يوجد شيء في ساحة المعركة اليوم معرض للخطر من الأسلحة الروسية، حيث أثبتت حتى المعدات العسكرية السوفيتية أنها تفوق المعدات الغربية العسكرية.

وقال شويجو: "لا يوجد شيء في ساحة المعركة في هذه المرحلة يكون فريدا أو منيعا أمام الأسلحة الروسية، وفي كثير من الحالات، حتى المعدات العسكرية السوفيتية الصنع تتفوق من حيث صفاتها القتالية على النماذج الغربية".

أوكرانيا كييف الذخائر العنقودية روسيا

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